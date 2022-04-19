أطلقت «أودي الكويت» ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عروضها الخاصة بشهر رمضان المبارك على مجموعة من طرازات «أودي».



ويقدم العرض الجديد والحصري للعملاء راحة البال واختيارات فريدة من نوعها للتمويل، بالإضافة إلى مزايا فريدة من نوعها تتضمن من باقة الكفالة، الخدمة والصيانة الممددة.



ويتضمن العرض أرباحا بنسبة 0% لمدة 5 سنوات على سيارات «أودي» المتوافرة بالتعاون مع بنك بوبيان، بالإضافة إلى كفالة ممددة 5 سنوات، وخدمة 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتتضمن تشكيلة سيارات أودي التي يشملها هذا العرض مجموعة الطرازات من أودي A4 الراقية إلى Q7 العائلية، وبأسعار تبدأ من 15999 دينارا.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي لشهر رمضان من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساء ومن الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 11:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.