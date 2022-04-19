أرض المعارض تطمح للقيام بواجبها في خدمة صناعة المعارض والاقتصاد الوطني

توقف نشاط الشركة لعامين أثر سلباً على أرباحها ودورها في صناعة المعارض

طارق عرابي



طالب الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار، الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة إفساح المجال أمام عودة الحياة الطبيعية للمعارض، لاسيما بعد استقرار الأوضاع الصحية وعودة الكثير من الانشطة للحياة بشكل طبيعي في كافة المجالات والقطاعات.



وأشار النصار في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العمومية لشركة معرض الكويت الدولي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 100%، الى أن وزارة المالية مع مساهمي الشركة وإدارتها على تواصل دائم مع وزارة الصحة لدراسة مدى إمكانية تسليم القاعات الخالية إلى شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة المقبلة، لكنها لم تتلق ردا رسميا حتى الآن، معربا عن أمله في أن يتم ذلك الأمر في أسرع وقت ممكن.



وأضاف أنه وبعد مرور أكثر من عامين على جائحة كورونا، فإن أجهزة ومباني وزارة الصحة ينبغي أن تكون قد أصبحت قادرة على استيعاب كافة احتياجات البلاد من خدمات ومرافق، مناشدا أصحاب القرار إفساح المجال أمام عودة الحياة الطبيعية للمعارض بالكويت، وتمكين شركة أرض المعارض من القيام بواجبها في خدمة صناعة المعارض وخدمة الاقتصاد الوطني.



ولفت النصار إلى أن توقف نشاط الشركة خلال العامين الماضيين قد أثر سلبا على أرباح الشركة التي سخرت قاعاتها ومرافقها للدولة بكلفة متواضعة، مشيرا إلى أن «أرض المعارض» في أمس الحاجة لاستعادة قاعاتها التي ستحتاج إلى وقت طويل للصيانة بعد خروج وزارة الصحة منها حتى يتم تأهيلها من جديد وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، الأمر الذي سيتطلب الوقت والتكلفة العالية جدا.



وقال إن أرض المعارض بحاجة إلى استعادة برامجها السابقة، وإعادة ثقة التاجر والمستخدم لأرض المعارض، لذلك فإنها تسعى وبكل طاقتها للمضي قدما نحو عودة الحياة الطبيعية إلى أرض المعارض الكويتية.



البيانات المالية



وحول المؤشرات المالية التشغيلية للشركة عن عام 2021، أكد النصار أنها جاءت معبرة عن نجاح سياساتها التشغيلية من خلال وضع عدة خطط لعودة النشاط التشغيلي الكامل تدريجيا داخل أرض المعارض الدولية تزامنا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالعودة للحياة الطبيعية الحذرة وعودة نشاط المعارض والمؤتمرات، وذلك من خلال إقامة قاعات مؤقتة للمعارض والفعاليات فيها في ظل استمرار استغلال وزارة الصحة لقاعات أرض المعارض، الأمر الذي ساعد على تحقيق أرباح صافية بلغت 1.23 مليون دينار عن عام 2021 بربحية 40.80 فلسا للسهم، مشيرا إلى جهود العاملين بالشركة لتحقيق تلك النتائج الإيجابية وأفضل العوائد الممكنة للمساهمين بفضل الله ثم جهودهم.



خطة طموحة



بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة معرض الكويت الدولي وائل الإبراهيم في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بالدور الفعال للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تنفيذ الخطط الموضوعة بمهنية حافظت على سمعة الشركة وتميزها، وأكد أن النتائج المالية جاءت حصيلة عمل جاد هو بداية لخطة طموحة وضعها مجلس الإدارة للسنوات القادمة مع عودة النشاط التشغيلي الجزئي للشركة.



وأثنى الإبراهيم على جهود أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتهية عضويتهم خلال العام 2022 في تطوير أداء الشركة التشغيلي وتنمية إيراداتها وتمنى التوفيق للأعضاء الجدد في مهامهم القادمة بتنفيذ تطلعات وطموحات المساهمين من خلال تنمية وتطوير الأنشطة التشغيلية والخدمات المقدمة داخل أرض المعارض.



الجمعية العمومية



وكانت عمومية شركة معرض الكويت الدولي قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 30 فلسا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت 900 ألف دينار على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



توزيعات 2021 جاءت بفضل الخطة البديلة



في رده على سؤال حول توزيع أرباح نقدية بواقع 30% رغم توقف نشاط الشركة لمدة عامين، قال النصار إن الشركة قامت وبعد فتح المجال أمام تنظيم المعارض باستخدام مرافقها وأراضيها المتوافرة، بالإضافة إلى تطبيق الخطة البديلة القائمة على بعض القاعات المؤقتة التي استقطبت بعض الأنشطة والفعاليات التي حققت بعض العوائد التي ساعدت الشركة على تحقيق الأرباح وإقرار توزيعات نقدية عن 2021 بلغت 30%، علما أن هذه التوزيعات كانت تزيد على ذلك قبل الجائحة.