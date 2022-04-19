أعلن بنك برقان عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا لعملاء باقة بريميير المصرفية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع شركة «قبله» لخدمات «الكونسيرج»، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام وزيارة فروع البنك لتسلم العيادي. يمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق الاتصال والحجز على الرقم 22317755 أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني عبر: [email protected] ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، علما بأن هذه الخدمة متوافرة من 19 أبريل حتى 28 أبريل 2022. ويهدف أيضا تعاون بنك برقان مع شركة «قبله» الى تقديم مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة لعملاء باقة بريميير المصرفية التي تلائم احتياجات عملائه اليومية والتي تضم أكثر من 20 خدمة حصرية، منها خدمات تنظيم حجوزات السفر، التوصيل من وإلى المطار، المساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول (الفيزا)، خدمات شراء وتوصيل الهدايا، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريع، خدمات حجز تذاكر المباريات والحفلات، وخدمة دفع الرسوم المدرسية للأبناء، تأجير الليموزين للمناسبات، خدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة حجوزات المطاعم وغيرها الكثير.



وتعد خدمة بريميير كونسيرج واحدة من باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على ابتكارها وتطويرها لتوفر أعلى معايير التميز لعملاء باقة بريميير المصرفية.