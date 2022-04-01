«لم أعد أصدق المجتمع الدولي»

فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، يقول إنه لم يعد يؤمن بما يصدر عن المجتمع الدولي من كلمات تأييد، ويؤكد: أؤمن فقط بقدراتنا الذاتية على المقاومة؟