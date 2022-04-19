من المعروف في مجال التمارين البدنية، أن اكتساب العضلات يأتي من ممارسة تمارين القوة، والتخلص من الدهون يأتي من تمارين القلب (الكارديو)، لكن دراسة صادرة عن جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، أظهرت أنه بإمكاننا فقدان نحو 1.4% من دهون الجسم بالكامل من خلال تمارين القوة وحدها، وما يماثل مقدار ما قد نفقده من خلال تمارين القلب أو الإيروبيك.



تقول أخصائية فيزيولوجيا التمارين الرياضية د.ماندي هاغستروم، في الجامعة: «أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه حتى تمارين القوة من تلقاء نفسها لا تزال تسبب فقدانا للدهون في الجسم دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي واع أو ممارسة الجري».



وجمعت هاغستروم وفريقها نتائج 58 ورقة بحثية، وقد عمل المشاركون في المتوسط لمدة 45-60 دقيقة تقريبا لكل جلسة بمعدل 2.7 مرة في الأسبوع لمدة خمسة أشهر.

عن «غوود نيوز»