القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



قال د.محمد معيط، وزير المالية المصري، إن المصروفات زادت في العام المالي 20/21 بمعدل 10%، مشيرا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار في الاستثمار والأنشطة الاخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا: «التحدي الذي نواجهه يتمثل في هل نستطيع أن نجاري الانفاق في ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضي قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة».



وأوضح وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام المالي 20/21 أن عجز الموازنة انخفض من 12% في العام المالي 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالي 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلي الإجمالي، وما تم تحقيقه 1.82% في 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%.



وتابع أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو في إيرادات الدولة في العام المالي 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة في هذا العام.



واضاف معيط: «حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج ما زلت تسير في نفس الخط اللي كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التي شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%».