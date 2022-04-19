ضمد بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية ووضع يده على اللقب العاشر تواليا بفوزه الكبير على مضيفه ارمينيا بيليفيلد 3-0 في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت صعود لايبزيغ الى المركز الثالث بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن 1-0.



وهو الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ والـ23 هذا الموسم، حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة مستعيدا فارق النقاط التسع عن مطارده المباشر وضيفه في المرحلة المقبلة السبت المقبل في «الكلاسيكر» بوروسيا دورتموند الذي كان أكرم وفادة ضيفه فولفسبورغ 6-1 في افتتاح المرحلة.



ويملك بايرن ميونيخ الذي خرج خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني من دور ربع النهائي، فرصة التتويج باللقب العاشر على التوالي على أرضه وأمام جماهيره في المرحلة المقبلة في حال فوزه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين، حيث سيوسع الفارق إلى 12 نقطة قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم. وحسم لايبزيغ قمته مع مضيفه باير ليفركوزن بالفوز عليه 1-0 وانتزع منه المركز الثالث.



وسجل المجري دومينيك شوبوشاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 إثر تمريرة من الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو.



فرنسا



خطا باريس سان جرمان خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب بحسمه الكلاسيكو أمام ضيفه غريمه التقليدي مرسيليا 2-1 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس وأمام نحو 43 ألف متفرج في قمة وختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل البرازيلي نيمار (12) وكيليان مبابي (45+5 من ركلة جزاء) هدفي باريس سان جرمان، والكرواتي الكرواتي دوي تشاليتا-تسار (31) هدف مرسيليا.



وهو الفوز الثالث على التوالي لباريس سان جرمان والـ23 هذا الموسم، حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني بخسارته السابعة هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.



وهو الفوز الـ46 لباريس سان جرمان في 102 كلاسيكو في مختلف المسابقات بين الفريقين مقابل 33 خسارة.