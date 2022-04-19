تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أنفيلد عندما يلتقي مان يونايتد وليفربول في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد 6 أشهر من فوز «الريدز» على «الشياطين الحمر» 5-0 في مباراة الذهاب. ويسعى مدرب يونايتد رالف رانغنيك لتحقيق الانتصار على ليفربول «الجيد للغاية» والذي يضم بين صفوفه لاعبين ساعدهم رانغنيك في طريقهم نحو الصعود للقمة.



وقال لاعب وسط ليفربول نابي كينتا في السابق أن رانغنيك عامله «مثل الابن» حينما ضمه لفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، كما قام مدرب المؤقت بتدريبه في لايبزيغ.



كما لعب رانغنيك (63 عاما) دورا في مسيرة لاعبي ليفربول ساديو ماني وإبراهيما كوناتي وتاكومي مينامينو، حيث بدأ العمل كمدير رياضي بناديي ريد بول في 2012.



وبالإضافة إلى ذلك، قام رانغنيك بالتوقيع مع روبرتو فيرمينو عندما كان مدربا لهوفنهايم، كما لعب المدافع جويل ماتيب تحت قيادته في شالكه.



وقال رانغنيك عن ليفربول: «إنهم فريق جيد، فريق جيد للغاية. ليس من سبيل الصدفة أن يكونوا جيدين بهذا القدر». وأضاف: «يورغن قام ببناء هذا الفريق في آخر ستة أعوام ونصف العام».



وأكد: «6 أو 7 لاعبين كانوا في الفرق التي دربتها قبل أن يشتهروا».



«البلوز» إلى نهائي الكأس



نفض تشلسي غبار تنازله عن لقب دوري أبطال أوروبا وبلغ نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر ستة مواسم والسادسة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على جاره كريستال بالاس 2-0 في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي».



ودخل فريق المدرب الألماني توماس توخل اللقاء على خلفية تنازله في منتصف الأسبوع عن لقب دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في إياب ربع النهائي على ريال مدريد الإسباني 3-2 في معقل الأخير بعد التمديد، وذلك لخسارته ذهابا في لندن 1-3.



ويلتقي تشلسي في النهائي المقرر في 14 مايو على ملعب «ويمبلي» أيضا، ليفربول الذي حسم مواجهته النارية مع مان سيتي 3-2، ليبلغ النهائي منذ موسم 2011-2012 حين خسر أمام تشلسي بالذات 1-2.



وسيكون نهائي الكأس إعادة لنهائي كأس الرابطة الذي حسمه ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.