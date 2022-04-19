القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستضيف ستاد برج العرب في العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت سهرة كروية رمضانية، تجمع بين الاتحاد السكندري والزمالك ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري المصري، إذ يتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، فيما الاتحاد السكندري يمتلك 15 نقطة في المركز 11، وفي التوقيت نفسه والجولة نفسها يستضيف فريق طلائع الجيش فريق سيراميكا. إلى ذلك، تمكن المصري البورسعيدي من التفوق على نفسه وبتسعة لاعبين محققا فوزا غاليا على ضيفه نهضة بركان المغربي 2-1 مساء الأحد في ذهاب ربع نهائي كاس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية»، بينما تعادل بيراميدز مع ضيفه مازيمبي الكونغولي سلبا.



فعلى ملعب برج العرب بالاسكندرية، فشل نهضة بركان حامل لقب الموسم قبل الماضي، في استغلال التفوق العددي، بعدما أشهر الحكم بوبو تراوريه البطاقة الحمراء في وجه عمرو موسى، بعد تدخل عنيف على يوسف الفحلي إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (50)، كما قام التونسي الياس الجلاصي بتدخل عنيف ضد عبدالكريم باعدي، إذ داس على قدمه بطريقة متعمدة فطرده الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو أيضا (64). ودانت السيطرة للفريق المغربي إلا أن فرصه كانت خجولة، ومن ركلة حرة مباشرة منح التونسي الآخر هيثم العيوني التقدم للمصري على عكس المجريات بعدما أسكن الكرة المقص الأيمن لمرمى البراكنة (83). وعقب المباراة كتب النادي على موقعه الرسمي: «بعد التنسيق مع المدرب معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري تقرر توقيع عقوبات مادية على اللاعبين الذين نالوا الطرد والإنذارات في المباراة».



وفي اللقاء الثاني، سيطر التعادل السلبي على المواجهة القوية بين بيراميدز وضيفه مازيمبي على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. بيراميدز الباحث عن باكورة ألقابه القارية، بإشراف المدرب إيهاب جلال الذي سيترك الفريق بعد لقاء الإياب ليتولى الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة، لم يترجم فرصه قبل رحلة شاقة الى لوبومباشي معقل مازيمبي الذي كان مدافعا طوال دقائق اللقاء.