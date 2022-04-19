يجدد إنتر وجاره اللدود ميلان الموعد على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ديربي الغضب في إياب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم من أجل بطاقة في المباراة النهائية.



وينقل الغريمان منافستهما الشرسة على لقب الدوري حيث يتفوق ميلان بفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى مسابقة الكأس من أجل حسم بطاقة المباراة النهائية بعد تعادلهما سلبا ذهابا في الأول من مارس الماضي.



وهو الديربي الـ27 بين الجارين في مسابقة الكأس وتميل الكفة نسبيا لصالح ميلان الساعي الى لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2003، برصيد 10 انتصارات مقابل ثمانية للإنتر البطل سبع مرات آخرها في موسمي 2009-2010 و2010-2011.



ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، خصوصا انتر المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية ابرزها على غريمه يوفنتوس واخرها على مضيفه سبيتسيا 3-1، مكنته من تعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب المحلي مستغلا عثرتين لميلان.



ويملك إنتر أفضلية على ميلان، وهي أنه خاض مباراة أقل منه، وفوزه بها في 27 الجاري على أرض بولونيا سيقربه أكثر فأكثر من الاحتفاظ باللقب الذي توج به في 2021 لأول مرة منذ 2010 حين أحرز الثلاثية التاريخية بقيادة مدرب روما الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو.



وتنتظر إنتر قمة نارية السبت المقبل ضد روما ومدربه مورينيو، فيما يحل ميلان ضيفا على القطب الثاني للعاصمة لاتسيو الأحد.



واستفاق ميلان في الوقت المناسب بفوزه على ضيفه جنوى 2-0 في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين ليحافظ على الريادة.