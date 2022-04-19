عاد ريال مدريد المتصدر من بعيد مجددا وخطف فوزا قاتلا على مضيفه إشبيلية 3-2 بعدما كان متخلفا بهدفين نظيفين بعد 25 دقيقة في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكرر ريال ما حصل معه في منتصف الأسبوع حين كان في طريقه لتوديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بتخلفه على أرضه بثلاثية نظيفة أمام تشلسي حامل اللقب في إياب ربع النهائي، لكنه عاد وسجل هدفين (واحد في الوقت الأصلي وآخر بعد التمديد)، ليواصل مشواره في بطولته المفضلة نتيجة فوزه ذهابا 3-1.



وبهذا الانتصار الدراماتيكي، أزاح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مضيفه الأندلسي بعدما بات على بعد 15 نقطة منه ومن غريمه التقليدي برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.



واقترب النادي الملكي من استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد قبل 6 مراحل من نهاية الموسم. وبدا ريال بعد تلقيه هدفين في الدقائق الـ 25 الأولى فقط أنه في طريقه لهزيمة ثانية تواليا بعد التي تعرض لها في منتصف الأسبوع على أرضه أمام تشلسي، إلا أنه عاد في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر البديل البرازيلي رودريغو ثم خطف التعادل قبل دقائق معدودة على النهاية بفضل البديل الآخر ناتشو قبل أن تكتمل العودة بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وبحسب «أوبتا» للإحصاءات، هذه المرة الأولى التي يتخلف فيها ريال بهدفين نظيفين خارج ملعبه بعد 25 دقيقة منذ سبتمبر 2018 ضد إشبيلية بالذات حين أنهى المباراة خاسرا بثلاثية نظيفة بقيادة مدرب إشبيلية الحالي خولن لوبيتيغي.



وتعرض المضيف الأندلسي لضربة قبيل انتهاء الشوط الأول بإصابة مارسيال بعد تدخل من مواطنه إدواردو كامافينغا، ما أضطر لوبيتيغي الى استبداله برافا مير (41).



وعلى ملعب «واندا متروبوليتانو»، أعاد البديل البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب الى سكة الانتصارات في فترة مهمة جدا من الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية الفوز القاتل على الضيف إسبانيول 2-1.



3 مباريات اليوم



وتفتتح المرحلة الـ 33 بثلاث مباريات تجمع ريال مايوركا مع ألافيس، وريال بيتيس مع إلتشي، وفياريال مع فالنسيا.



ويأمل ريال بيتيس في استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف إلتشي الثالث عشر من أجل تشديد الخناق على الثلاثي برشلونة وأتلتيكو مدريد واشبيلية الذي يتقاسم المركز الثاني برصيد 60 نقطة.



وسقط ريال بيتيس في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين ليرفع رصيده الى 57 نقطة. في المقابل، يطمح فياريال الى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما يستضيف فالنسيا، قبل التركيز على رحلته الى ليفربول لمواجهة فريقها في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية العريقة.