محمد الجلاهمة



في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن ضبط أطراف مشاجرة اندلعت أمس الاثنين، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن المشاجرة عائلية وحدثت في منطقة العدان وبدأت بين زوجين داخل منزل الزوجية، إلا أن تدخل أقارب الزوجين جعلها تمتد الى الشارع العام، مشيرا إلى أن المشاجرة لم تخلف إصابات، وان من نقل بالإسعاف يعاني من ضيق تنفس.



وذكر المصدر أن أطراف تلك المشاجرة والتي تخللها تبادل ضرب عنيف وظهور شاب عاري الصدر تنازلوا عن البلاغين في المخفر.



وكانت وسائل التواصل نشرت مقطعا يظهر الضرب العنيف، وتدخل رجال الأمن والإمساك بأطرافها واقتيادهم إلى المخفر بالدوريات.