الدولة حريصة على دعم وتوفير كل سبل الرعاية والاحتياجات لضمان تنمية مهارات أعضاء النادي وتعزيز دورهم بالمجتمع

وفق الله الجميع لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي وأدام على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادتنا الحكيمة





رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري: الزيارة الرمضانية الكريمة تجسد أروع الصور في التواصل والتراحم واللفتة الأبوية المعهودة من المقام السامي لأبنائه ذوي الهمم

قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم.

حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري.

وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة، نقل فيها سموه لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لكل الإخوة والأبناء الكرام أعضاء النادي على ما يبذلونه من جهود طيبة وخيرة وما يقدمونه من إسهامات كبيرة في كل الأنشطة وما حققوه من إنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي والتي لها الدور البارز في رفع راية الوطن العزيز.

مؤكدا سموه حرص الدولة على دعم وتوفير كل سبل الرعاية والاحتياجات لضمان تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

سائلا سموه الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

كما ألقى رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،،

سيدي الوالد ممثل صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله راعي حفلنا هذا.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حفظه الله

أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الشيوخ

الحفل الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

باسمي واسم الرئيس الفخري ومنتسبي ومنتسبات النادي الكويتي الرياضي للصم نرحب بمقامكم السامي بالزيارة الرمضانية الكريمة التي تجسد أروع الصور في التواصل والتراحم واللفتة الأبوية المعهودة من مقامكم الكريم لأبنائك ذوي الهمم في النادي الكويتي الرياضي للصم ونبتهل للمولى العلي القدير أن يرحم ويغفر لفقيدنا الكبير الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله تعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبس والدنا صاحب السمو الأمير المفدى رداء الصحة والعافية ويمدكم سيدي العضد الأمين بقوة من عنده ويعينكم على القيام بمسؤولياتكم الجسام.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،،

ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده،،

والسلام عليكم ورحمة وبركاته».



وتمت خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.