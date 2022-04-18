النائب أسامة الشاهين: وقفتنا رسالة للشعب الفلسطيني أننا معكم





شهدت ساحة الإرادة اليوم وقفة تضامنية مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك شارك فيها جمع كبير من المواطنين تقدمهم عدد من نواب مجلس الأمة بينهم د.حمد المطر وأسامة الشاهين.



وقد عبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم من ممارسات الاحتلال الصهيوني والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي، مؤكدين رفضهم لمحاولات تهويد القدس وطمس هويتها العربية والسيطرة على المقدسات الإسلامية.



من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن هذه الوقفة رسالة من الشعب الكويتي إلى المرابطين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني بأننا معهم ونعمل على مسودة في مجلس الأمة لإصدار بيان بخصوص الانتهاكات التي حدثت في المسجد الأقصى.

وأضاف الشاهين أن الحضور في الوقفة يأتي من أجل مساندة قضية إسلامية وإنسانية وقانونية عادلة.

وأثنى الشاهين على موقف الحكومة الكويتية من القضية الفلسطينية عموما ومما يحدث حاليا في المسجد الأقصى وما يتعرض له من اعتداءات، مؤكدا أن أي مواطن يشعر بالفخر والاعتزاز من مواقف حكومته تجاه القضايا الإسلاميةوالإنسانية المختلفة.