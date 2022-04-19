وفق الله أبناء وطننا العزيز لرفع شأنه وإعلاء رايته في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه

نصار الخمسان: رسالة ديوانية شعراء النبط تنطلق من الثوابت الدينية وترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز الأخلاق الاجتماعية النبيلة

قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط.



وكان في استقبال سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وأمين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يسعدنا زيارة إخواننا وأبنائنا في ديوانية شعراء النبط لنهنئهم بشهر رمضان المبارك وننقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والتميز.



وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نشيد بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في حفظ هوية الآباء والأجداد وارثهم من الشعر النبطي مقدرين جهودكم الطيبة في دعم الشعراء وتقديم البرامج الهادفة، داعين الله تعالى أن يوفق أبناء وطننا العزيز لرفع شأنه وإعلاء رايته في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.. وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



كما ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة خلال زيارته إلى ديوانية شعراء النبط.. هذا نصها:



«ذكروني الإخوان يوم كنا في نفس السن اللي قبل 40 سنة شاركنا معاهم لكن للأسف الكبر أخذ مقسومه وياه لكن أحب ان أوضح لأبنائي الشعراء الجيل الجديد الجيل الذي نبني عليه كل آمالنا أن لا يطلع من خط شيابنا الأولى أرجوكم رجاء التمدن والأوضاع اللي احنا فيها والحرية اللي احنا فيها والديمقراطية التي قبلناها نهجا لنا واحترامنا لتأسيسها لا نطلع من أهلنا الأولين.



إذا شعرنا وقلنا في أبيات الشعر، وأنا ليس شاعر ولكن كان الله يرحمه لسان لي لما أمرني ان أكون رئيسا لهذه الديوانية قلت له يا طويل العمر ان لست شاعر ولا أقدر أقول بيت أو بيتين ولا أقدر أرد على شاعر ان كان أبي أشكره أو أن كان بعاتبه، لا أعرف الشعر، قال لي أنا لسانك قولي اللي في خاطرك أي شاعر كان، وأنا لسانك، الله يرحمه مرشد البذالي شكى لي في يوم من الأيام عن بعض الشعراء الذين لا يقدر مرشد ان يعبر أو يرد عليهم احتراما وتقديرا وخلقا هذه خلقنا يا أهل البادية، خلق عالية، يغلط علينا ولكن لا نرد الغلط بالغلط فشكا لي وحملني رسالة أوصلها لسموه وأشوف رأيه ما يقول فوصلت الرسالة ثاني يوم الصبح طلع ورقة من مخبأه عطاني إياها قال أرسلها للشاعر الذي خطأ وتجاوز حدود الشعر على مرشد البذالي الله يرحم الجميع الكل مات أنا قلت لكم عهدي أنا أطالع إخواني أبي أعرف واحد منهم اللي عاصرني في بداية تأسيسها فقال لي هذه الورقة سلمها فلان ادمي وقول له هذه الرد على ما قلت في مرشد البذالي الله يسكنه الجنه كتابته اليدوية خطوطها كلها سحب صعب اللي يقرأها مو كل إنسان يقدر يقرأ خطه فقعدت عند ريوله وقلت ما كل كلمة تكتبها أقدر أقراها أبي أحاول أنا أقول وإذا غلطت قول لي اعدل على خطي أنا الكلام، لذلك كتبت تعديل على بعض البيوت كتبت الكلام، ما عرفت أقراها ووصلت الرسالة بعد ما نقلتها بخط واضح لصاحبها، يسلم عليك فلان وهذه رسالة ردك على ما قلت في الوالد مرشد البذالي أخذها وانطفت النار ولم ينطق في كلمة واحدة بعد هذه الرسالة.



لذلك إخواني وعيالي الشباب خلونا نبعد في ديوانيتنا عن كل المبادئ الهدامة خلونا نبعد ونتبع مسيرة شيابنا آباؤنا وأجدادنا عمامنا الذين حفظوا التراث ولم تطلع قصايدهم في ذم أحد او انتقاد أحد وكانت قصايدهم أما مسلية ومضحكة ويتمنونها الناس او انها نصائح من القلب تطلع للمسؤول أو للصديق اللي انحرف عن الخط كانت هذه قصائدها هذه وجهتهم.



أنتم شباب ما ألومكم ونهجكم حسب أعماركم وحسب وقتكم اللي انتم عايشينه وهما كانوا عايشين في وقتهم ولكن من هذه الديوانية أسست لكم وحفظ تراث أهلكم وأجدادكم وآبائكم اللذين نتشرف بتقليدهم في كل ما كانوا يعملون في حياتهم فأرجو منكم يا أبنائي ان كان خلاف بين شخص وشخص لا تزحموا الشعر فيه ان كان بعض العتب لا تدخلوا بالشعر فيه اما ان كان تبي إعانته على وضخ النقا في قلبك انحره ان كان في خير يساعدك، أرجو لكم التوفيق في هذا الشهر المبروك وان نتمسك في من أسس هذه الديوانية ونعترف فعلا انهم رجال لهذا البلد حفظوها وحفظوا أن ما أخفي عليكم شكري لهذه الديوانية إلى المرحوم الشيخ زايد آل نهيان الذي هم أول من شجع صاحب السمو وشجعني في هذه الديوانية وتبرع بمبلغ ضخم لكي نحفظ هذا التراث فالحمد لله، الله يسكنه الجنة ويحفظ أولاده الذي كان له الأثر الكبير في مساندة أخوه المرحوم الشيخ جابر شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله الرسالة وصلت.



دخلت علينا التكنولوجيا الجديدة ودخلت علينا الأشياء الإلكترونية ودخلت علينا اللي يشتم ويخفي اسمه واللي يذم ويسمعونه واللي يطعن في شرفك ويخفي اسمه شنو الفايدة فتتوا المجتمع احنا أصل من هذه الديرة حكامها وقبائلها بكل فئاتها شيعتها سنتها حضرها بدوها هما من أسسوا هذه البلد وقامت على أكتافهم خلونا نحفظها لا نزيح مع السوشيال ميديا والكذب اللي يقولونه والكلام والتهم اللي حتى الأعراض هتكوها إلا ان وصلنا موقف ما نحسد عليه لكن البركة فيكم انتوا ان شاء الله توعون إخوانكم الشباب الثاني احتفظوا في عاداتنا الأصيلة بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.



كما ألقى أمين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ممثل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حفظه الله

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكريم



ولا يسعنا في هذه المناسبة والليالي المباركة إلا أن نرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين له دوام الصحة وموفور العافية.. وأن نهنئكم يا سمو ولي العهد حفظكم الله والشعب الكويتي الكريم، سائلين الله العلي القدير مع نفحات الخير والرحمة في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ كويتنا الغالية بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وأن تبقى راية الكويت عالية خفاقة.

ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد..

إنه بحضوركم وتشريفكم ديوانية شعراء النبط يسطع نجم الشعر وضاء وتغرد حروفه بمقامكم الكريم.. فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء.



من هنا وفي هذا المكان يا سمو ولي العهد تحفظ لكم ديوانية شعراء النبط وأبناؤكم المخلصون الفضل، حيث كنتم على رأسها منذ بدايات التأسيس في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، حيث تحققت لها هذه المكانة وهذا الدور في إثراء التراث الشعبي والأدبي في الكويت لتصبح ديوانية شعراء النبط أحد روافد الثقافة والفنون في البلاد بما حظيت به من اهتمام بالغ من القيادة ودعم خاص ورعاية من سموكم الكريم.



سمو ولي العهد حفظكم الله



إن رسالة ديوانية شعراء النبط تنطلق من الثوابت الدينية وترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز الأخلاق الاجتماعية النبيلة من خلال ما يبوح به شعراء الكويت من مشاعر الانتماء الوطني وروح الأسرة الواحدة والتعايش الاجتماعي على هذه الأرض الطيبة.



وإننا إذ نعتز باهتمام سموكم بالديوانية كأحد صروح التراث والثقافة في الكويت فقد آلينا على أنفسنا أن نحث الخطى ونبذل الجهد المخلص من أجل وضع بصمات التطوير وتفعيل النشاط والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية والاجتماعية لذلك وضعنا الخطط وشرعنا بالتنفيذ في كثير من الأعمال التي تدعم الديوانية وتعزز مسيرتها التراثية الثقافية والفنية.



لقد بدأنا بتحديث مقر الديوانية ومنشآتها وطورنا أساليب العمل وزودنا الديوانية باستديوهات تسجيل تلفزيونية وإذاعية جديدة بأحدث التقنيات الفنية بالتعاون مع وزارة الإعلام وهنا نشكر وزارة الإعلام على تعاونها الكبير.



وخلال السنوات الماضية شاركت ديوانية شعراء النبط بالعديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية من خلال تنظيم الأمسيات الشعرية وإقامة المسابقات الثقافية والشعرية.



وعلى صعيد الطموحات والخطط المستقبلية نعمل حاليا على الإعداد لتأسيس أكاديمية الشعر لتكون منصة لاحتضان المواهب الشابة ودعمها وصقلها.



وأنجزنا إنشاء مسرح لإقامة الأمسيات والمحاضرات كما تم تأسيس مكتبة شعرية تراثية لتكون مرجعا تراثيا للباحثين في الشعر النبطي.

وتعتزم ديوانية شعراء النبط العمل على إقامة مركز للتدريب على الفنون الشعبية مثل العرضة الفريسني وغيرها.



وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



بعدها ألقى الشاعر بدر مفرح المطيري والشاعر جهيمان سدحان العازمي قصيدتين شعريتين لاقتا استحسان الحضور هذا نصهما:

شعر بدر مفرح المطيري:

«يا هاجسي عطني من انتاجك الزين.. فرايد قدم الحضور ارتجلها

بقدوم شيخ العز طلق الحجاجين.. أغلا معاني ساميه فيه قلها

أهلا أهلا ياسيدي با أحمر العين.. اللي ليا مالت بحزم إبعدلها

في جيتك تنبت ورود وبساتين.. أجمل تباشير الفرح نحتفلها

ولي عهد الدار فالعسر واللين.. حر مواكيره بعالى جبلها

يمنا الأمير اللي على عهده امين.. نواف ربان الكويت وأملها

فمحبته تنبض إقلوب الملايين.. حتى الكويت بنبضها قبل أهلها

وإنته سندنا يا كعام المعاديين.. سيف ليا كبرت بحده فصلها

عدل لنا لا خالفن الموازيين.. للشعب حلم وللملاقا بطلها

بشتك ذرانا يا سليل العزيين.. شيوخ رقت بأمجادها عن سهلها

من جدك مبارك ليا عهدك الحين.. وكويتنا تزهى بأجمل حللها

وحنا على عهد الأوايل ملبين.. ما درهم الجمال يمشي جملها

تراثنا نخوه وخيل وميادين.. وأشعار تروا والأدب في جملها

وفالصرح هذا هيجنن الدواوين.. وقوس الربابه بالسبيب يتملها

عرضه وقلطه والصفوف متساويين.. ومجيلسي وفريسني في غزلها

جابر بناه وأسسه بالثمانيين.. حوا تفاصيل التراث وحملها

الله يبيحه جعل روحه بعليين.. في جنه خضرا يظلل ظللها

وختامها اهلا على الراس والعين.. اجمل تباشير الفرح نحتفلها».

شعر جهيمان سدحان العازمي:

«بادين باسم الكريم اللي علينا بادي.. كافل الأرزاق واللي ما حصل يدريبه

يا بحور الشعر فيضن بالمحيط الهادي.. حركن حوته وقولن للشعر يرسيبه

والله انه يحفظ اللي يحكمون بلادي.. الشيوخ اللي لهم قدر وجلال وهيبه

وفي حكم نواف كل الخير معنا زادي.. شيخنا اللي ما لحقنا فيه شك وريبه

ومن بعدها مرحبا من خاطري وفؤادي.. في ولي العهد مشعل وافتخر في طيبه

شعبنا كله يحبه حب ماهو عادي.. من صغر سنه يحبه لين بين شيبه

التواضع فيه وسياسي ورجل قيادي.. وكد مضاله بالدروب الكايده تجريبه

له مواقف في زمنا تبهج الاكبادي... ومن يجنب عن طريقه يأمر بتأديبه

الله انه ينصره في وقتنا المتحادي.. وقتنا اللي قام حصنيه يذلل ذيبه

مشعل اللي سطر التاريخ والامجادي.. ولا لنا عن سيرته مهما حصل تجنيبه

سطر التاريخ بالهجري وبالميلادي.. والله اللي عالمن سر الزمان وغيبه

ولا لنا غير الصباح وديرة الاجدادي.. وما كتبه الله على المخلوق كود يجيبه».

كما قام أعضاء فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية بأداء فن الفريسني.

وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.

هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.