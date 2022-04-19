مرزوق الغانم: كل الشكر والاحترام والتقدير والتبجيل لهذه الجموع الغفيرة " وما اطلع من جزاكم يا اهل للكويت "

أؤكد لكم أنني ساظل كما كنت على ما عهدتموني وسأظل ممثلا لإرادتكم دائما وأبدا وألف شكر لا تكفيكم

مرزوق الغانم: أسأل الله أن يعينني وأبقى صامداً وسوراً مع زملائي داخل المجلس أو خارجه لحفظ أمن واستقرار الكويت بغض النظر عن أي أمور أخرى

مرزوق الغانم: الرسالة التي وصلت اليوم بوضوح جلي تعني لي الكثير وتحملني المزيد من المسؤوليات عبر سنوات طويلة كنت أمثلهم فيها في البرلمان وإن شاءالله لن أخيب ظنهم

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكرم الشعب الكويتي في كل مناسبة . وقال الغانم عقب حفل الاستقبال الذي أقامه قبل قليل بمناسبة حلول شهر رمضان : عندما يأتي لصناديق الاقتراع فالشعب يحملني مسؤولية كبيرة ودائما يخرجني بالمركز الأول. وأشكر كل من لبى الدعوة، والمنطقة " تسكرت " وأعتذر من كل المواطنين واحداً واحداً ولكل من لم يتمكن من دخول ضاحية عبدالله السالم واقول لهم أحرجتوني بهذا العناء وهذه الزيارة " حتى لو ما قدروا يشوفني" . وأضاف : أنتم في قلبي واعرف اني في قلوبكم ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام.