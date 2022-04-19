دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، "الأعمال الاستفزازية" لقيام بعض المتطرفين بإحراق نسخ من المصحف الشريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد.

وقال الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحافي، ان "تلك التجمعات التي نظمها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدانماركي اليميني المتطرف" فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشنها أنصار اليمين المتطرف.

وأوضح طه أن هذه الحادثة إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي لمرتكبيه، مؤكدا ان تلك الأعمال تتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر.

وفي الوقت ذاته شدد الامين العام على أن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين.