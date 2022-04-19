زيادة معاشات المتقاعدين 4 آلاف ريال قطري «335 دينار كويتي»

زيادة 100% لمعاش الأرملة في حالة عدم وجود مستحقين

المرأة المستقيلة تحتفظ بكامل معاشها إذا كانت ترعى ابن من ذوي الإعاقة

أصدر أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تضمن مزايا جديدة للمتقاعدين كزيادة معاشاتهم 4 آلاف ريال قطري «335 دينار كويتي»، وزيادة 100% لمعاش الأرملة في حالة عدم وجود مستحقين، كما أن المرأة المستقيلة تحتفظ بكامل معاشها إذا كانت ترعى ابن من ذوي الإعاقة.