بحث رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، مع المستشارة السياسية في السفارة الأميركية شانون روس المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية لعام 2021.

وأكد المباركي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، اهتمام الديوان ومتابعته للتقارير المعنية بحقوق الإنسان والحريات في دولة الكويت الصادرة عن الخارجية الأمريكية.

وأضاف أن الكويت تواصل إحراز تقدم في مجالات حقوق الإنسان وأن الديوان يقوم بوضع خطط عن طريق لجانه الدائمة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لمتابعة وضع حقوق الإنسان على المستوى المحلي ويحرص على موائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

بدورها أكدت روس في تصريح مماثل أهمية تعزيز العمل المشترك في القضايا الرئيسية منوهة بدور الديوان في متابعة حالة حقوق الإنسان لارتباطها بأهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.