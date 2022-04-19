هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، د. فاطمة حسين، من كلية الطب بجامعة الكويت فوزها بجائزة AAOF كأفضل بحث علمي بالولايات المتحدة وكندا ، كما هنأ الطالبتين بكلية طب الأسنان بجامعة الكويت منيرة الفريح وسارة الكندري بحصولهما على جائزة الدكتور نائل النقيب للأبحاث العلمية المتميزة لفئة طلبة البكالوريوس.

وعبر الشيخ فيصل الحمود عن امتنانه بهذه النماذج الناجحة حيث قال: "نفخر ونسعد بالشباب المُنجز فهم السلاح الحقيقي للتطور والتقدم".

وعلى صعيد متصل هنأ الشيخ فيصل الحمود، بدر محسن المطيري كأول كويتي يحوز على اعتماد المفوضية الأممية للقانون التجاري الدولي بتفوق، مثمناً الدور الشبابي وهذه النجاحات خير دليل على إبداع شبابنا وسيره نحو بناء مستقبل مليئ بالانجازات وتكريمهم وتقديرهم واجب وطني لتحفيز جميع الشباب نحو العطاء والتقدم والابتكار.