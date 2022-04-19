عادل الماجد: 50 مليون دينار إيرادات البنك التشغيلية بنمو 10%.. وارتفاع الحصة السوقية من التمويل المحلي إلى 11.3%

بداية جيدة تبشّر بالخير لعام 2022 ومستمرون في التحول الرقمي الكامل.. ورفع التصنيفات من «موديز» شهادة عالمية



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا تشغيلية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 26 مليون دينار، وتحقيق أرباح صافية بلغت 17 مليون دينار بزيادة 34% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 4.17 فلوس.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «بحمد الله كانت أرباحنا للربع الأول جيدة وهو ما يبشر ببداية إيجابية للعام 2022 الذي نرجو العلي القدير أن يكون عام خير على الجميع»، مضيفا أنه بطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية للتطورات الإقليمية والعالمية.



واستعرض الماجد أبرز الارقام التي حققها البنك خلال الربع الأول حيث زادت أصول البنك إلى 7.5 مليارات دينار بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 5.7 مليارات دينار بنسبة نمو 15% وبلغت الإيرادات التشغيلية 50 مليون دينار بنسبة نمو 10%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.3%.

شهادة عالمية



من ناحية أخرى، قال الماجد ان الاسبوع الماضي كان مميزا لحصول البنك على شهادة عالمية لما حققه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة مع قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع العديد من تصنيفات البنك، أهمها الودائع طويلة الأجل والتقييم الائتماني الأساسي وتقييم مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل.



وأضاف «لم يكن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة إلا نتاج جهود مميزة لفريق العمل على كل المستويات ونجاح استراتيجية البنك في تحقيق نمو مستقر للأعمال والربحية مع القدرة على مواجهة كافة التطورات المتعلقة بالسوق ومواكبة التطورات المصرفية لاسيما ما يتعلق بالخدمات الرقمية والتقنية».



وأشار الماجد الى ان ذلك يعكس قوة العلامة التجارية لبنك بوبيان ونموه على مستوى خدمات الأفراد والشركات مع النمو المتصاعد والمتسارع لمحفظة التمويل، كما انه يعكس الأهمية الاستراتيجية والمالية للبنك سواء للمجموعة التي يحتويها أو للنظام المالي المحلي بصورة عامة.

إنجازات جديدة



من ناحية أخرى، أشار الماجد الى انه خلال العامين الماضيين اثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات والتي أكدت على قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة.



وأضاف «نجحنا في الاحتفاظ بنفس مستوانا في خدمة العملاء هذا العام من خلال حصول البنك على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010».



كما فاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لعام 2022 وذلك للعام السابع على التوالي نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.



ولأول مرة حصل بنك بوبيان على جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مؤسسة جلوبل فاينانس العالمية ليحقق بذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته مع بداية عام جديد.

تطورات الربع الأول



وخلال الربع الأول من العام الحالي وفي إطار خططه لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة عملائه افتتح البنك فرعه الجديد في منطقة السرة مضيفا بذلك فرعا جديدا الى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وذلك في إطار خططه التوسعية والانتشار ليكون البنك دائما الأقرب للعملاء لاسيما في المناطق التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا.



كما اعلن بنك بوبيان عن انضمامه بصفة عضو مراقب لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيساهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.



ويعد بنك بوبيان أول جهة كويتية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي باعتبارها المنظمة الدولية متعددة الأطراف التي تهدف الى تعزيز الازدهار الرقمي بصفة عضو مراقب حيث تعمل المنظمة حاليا بوتيرة سريعة لتوسيع تعاونها مع القطاع الخاص العالمي، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.



وعلى مستوى الشركات أكد بنك بوبيان أهمية شراكته الاستراتيجية مع شركة DDGI على مدار السنوات الأخيرة والتي توجت في الربع الأول من العام الحالي بتقديم مجموعة من الخدمات لأول مرة على مستوى السوق الكويتي فيما يتعلق بتمويل الشركات بنظام المرابحة مواكبة لاستراتيجية البنك بتحويل جميع عمليات الشركات لدى البنك إلى النظام الرقمي.



وشركة DDGI معروفة بخدماتها التي تقدمها لقطاع البنوك والشركات الإسلامية من خلال منصاتها المختلفة، حيث سيتمكن عملاء بوبيان حسب التطورات الأخيرة للشراكة ولأول مرة على مستوى الكويت من الدخول في عملية آلية بالكامل لمعاملات المرابحة الإسلامية منذ البداية حتى تسوية المعاملة وهي مدمجة في منصات تداول السلع الخاصة بنا والملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال شبكة تتمتع بمعايير أمنية عالية.



وبهذه الخطوة سيكون أول بنك في الكويت مدمج مع منصة السلع التابعة لشركة DDGI العالمية بما يحقق مستويات أفضل في خدمة العملاء بأكبر مستوى من الثقة وأقل تدخل من المستخدمين وتقديم خدمة عملاء سريعة ودقيقة.

بطاقتا VISA World Cup وڤيزا بوبيان مسبقة الدفع



ومواكبة منه للفعاليات المحلية والعالمية أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه إصدارين جديدين لكل من بطاقة VISA World Cup وبطاقة ڤيزا بوبيان مسبقة الدفع، وهو ما يمنح العملاء تجربة فريدة ومميزة واكبت احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية واستعداد العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية العام في قطر.



وجاء الإعلان عن إصدار بطاقتين في وقت واحد ليؤكد تميز بنك بوبيان بتقديم الخدمات والمنتجات التي يطرحها لعملائه وإظهار جهود فريق بنك بوبيان المستمرة نحو التواصل الدائم مع عملائه من كل الشرائح بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.

موارد البنك البشرية



وخلال الربع الأول من العام الحالي اختتم بنك بوبيان برنامجه «تحدي فكرة للابتكار» للموظفين الذي يهدف إلى دعم وتحفيز أفكارهم المبتكرة لمنتجات وخدمات جديدة تبرز مهاراتهم الابداعية وتطويرها بما ينعكس إيجابيا على مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العملاء.



واستقطب تحدي فكرة للابتكار منذ الإعلان عنه ما يزيد على 200 فكرة تتمتع بالإبداع والابتكار وتعد مؤشرا قويا لقياس مدى الحماس لديهم تمت بلورتها على مراحل متعددة، وضعت كل مرحلة تحديات أمام أصحاب الأفكار لتطويرها وترجمة أفضل 6 أفكار إلى منتجات وخدمات يتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة منتجات بنك بوبيان.