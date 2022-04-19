اسامة ابو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 5 لسنة 2022 موجها للأئمة والمؤذنين بشأن الدعاء في قنوت الوتر لإخواننا في أرض فلسطين.



وجاء في التعميم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه «نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء.



قال تعالى: (إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء: 92، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه الشيخان.



وتابع تعميم وكيل الأوقاف لقطاع المساجد «إنه لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني، لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة».