أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الحكومة المستقيلة أبلغته باعتذارها عن حضور الجلسات، وأن موضوع قبول الاستقالة أمر بيد القيادة السياسية وحدها

وأضاف الغانم: قدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين، أحدهما قدم يوم الأربعاء الأسبوع الماضي والآخر قدم يوم الأحد، والطلب الثاني حدد تاريخا للجلسة وهو يوم غد الأربعاء.

وأكد الغانم أنه لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة ووجهت لي اعتذاراً رسميا عن حضور جلسة الأربعاء الماضية وأيضا كتاباً آخر في تاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن حضور الجلسات لأنها مستقيلة ولم يتم البت في موضوع الاستقالة.

وبخصوص السؤال الذي يوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة؟ قال الغانم: هذا سؤال لا أملك إجابة له، وهو من صلاحيات صاحب السمو وسموه هو الذي يقدر هذا الأمر.

وأضاف أنه في عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة بالحكومة المستقيلة وهل تكون هناك جلسات أو عدم حضور الجلسات، ومتى يتم البت في الاستقالة؟ وكان رد الخبير الدستوري أن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش في المجلس بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.