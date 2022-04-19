حققت السينما السعودية على مدار أربعة أعوام إنجازات كبيرة، حيث تجاوزت مبيعات شباك التذاكر 8ر30 مليون تذكرة.

وذكرت هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية أن عدد دور العرض منذ انطلاقها في نيسان/أبريل 2018 وحتى الآن وصل إلى 56 دارا تضم 518 شاشة في 20 مدينة، عُرِض فيها 1144 فيلمًا منها 22 فيلمًا سعوديًا. كما بلغت مبيعات التذاكر 956ر860ر30 لأفلام بــ 22 لغة من 38 دولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"

كما أسهم قطاع السينما في توظيف 4439 شابًا وشابةً سعوديين، ضمن إطار عمل هيئة الأفلام على زيادة حجم السوق الإعلامي، وتوفير مناخ ملائم من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية، واستحداث آلاف الوظائف للشباب السعودي، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في أن يكون الإعلام رافدًا إستراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزز مكانة المملكة التنافسية.

وفي كانون أول/ديسمبر 2017 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، وقد افتتحت في 18 نيسان/أبريل 2018، أول سينما في الرياض، ثم في 28 كانون ثان/يناير 2019، افتتحت أول سينما في جدة.

ومرت السينما السعودية خلال عام 2021 بعدة مراحل تأرجحت بين الصعود والهبوط، حيث تم عرض عدد من الأفلام في دور العرض، وشارك بعضها في مهرجانات سينمائية محلية وعربية ودولية، فيما نال عدد منها جوائز لصناعها، وذلك وسط إنتاجات قليلة نسبياً نظراً لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على إغلاق دور السينما في مناطق المملكة لبعض الفترات ومن ثم عودتها وفق ضوابط وعدد محدد من الحضور، لكن مع ذلك كانت السينما السعودية حاضرة وبقوة خلال العام.