أعربت الفنانة المصرية سمية الألفي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل "أحلام السعيدة" الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني، حيث تجسد شخصية "فوزية" والدة "ديدي هانم" يسرا.

وقالت سمية الألفي - في تصريحات صحفية - "حلمي قد تحقق بالعمل في مسلسل "أحلام سعيدة" مع يسرا، حيث تم ترشيحي للعمل من قبل المخرج عمرو عرفه، وهو الأمر الذي حمسني للتركيز على الشخصية لأثبت له أنني على قدر الثقة، بجانب أن هذا الدور يعد بالنسبة لي فرصة كبيرة لابد من اغتنامها".

وأضافت "كان تحديا كبيرا أن أكون وسط كل هؤلاء النجوم، وتقديم شخصية والدة يسرا، وساعدني على تقديم الدور توجيهات المخرج عمرو عرفه، وسيناريو وحوار هالة خليل الذي جعلني أشعر بكل كلمة أقولها".

وأشارت إلى أنها تمرنت قبل التصوير على الرقص، وساعدها في ذلك دراستها من قبل للرقص والباليه، مما جعل الأمور أكثر سهولة، لتظهر بهذا الشكل علي الشاشة.

وعن العمل مع يسرا.. قالت "طوال عمري وأنا متأثرة بيسرا، وخاصة دورها في فيلم "اسكندرية كمان وكمان" بشخصية (نادية) و دور (أمل) في فيلم "حدوتة مصرية" كانا من أهم الأدوار الموثرة في حياتي، لدرجة أنني كنت أشاهد هذه الأعمال وأكتب دورها وأمثله أيام الجامعة.

جدير بالذكر أن سمية الألفي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، بدأت مسيرتها الفنية باسم ندى الألفي حتى لا تستغل تشابه الاسم وصلة القرابة بينها وبين النجمة الكبيرة، درست تمثيل وإخراج وفنون بصرية في الجامعة الأمريكية، كما درست الفلسفة وعلم النفس، أسند إليها أول بطولة لها في فيلم "ورد" أثناء دراستها في الجامعة، وشاركت في مسلسل "الحب فرصة أخيرة"، و "لدينا أقوال آخرى".