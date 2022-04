توفي عن 87 عاماً الملحّن البريطاني هاريسون بيرتويسل الذي يعتبر أحد أبرز مؤلفي الموسيقى البريطانية المعاصرة، على ما أعلنت الشركة التي تتولى نشر أعماله.

وألّف بيرتويسل المولود عام 1934 في أكريتون بشمال إنكلترا عمله الأبرالي الأول "بانش أند جودي" (Punch and Judy) في نهاية ستينات القرن العشرين. ومن أبرز أعماله التي حققت نجاحاً "غاوين" (Gawain) و"ذي ماسك أوف أورفيوس" (The Mask of Orpheus).

وعزفت أهم فرق الأوركسترا السيمفونية في العالم مقطوعات بيرتويسل من موسيقى الحجرة إلى الأوبرا، خلال مسيرته الطويلة التي استمرت حتى بعدما تجاوز الثمانين.

وأوضحت شركة Boosey & Hawkesn الناشرة لأعماله في بيان على موقعها عبر الإنترنت أنه توفي في منزله في مير بجنوب غرب إنكلترا. ولم تشر إلى سبب وفاته.

وكان بيرتويسل عُيّن عام 1975 مديراً موسيقياً لمسرح "رويال ناشيونال ثياتر" اللندني في بداياته، واستمر في هذا المنصب إلى 1983.

ورغم الإجماع على كون بيرتويسل أحدث ثورة بموسيقاه، كان يبرز أحياناً انقسام في آراء النقاد والجمهور على السواء بأسلوبه.

ولاحظت الجمعية الفلهارمونية الملكية الإثنين أن موسيقى بيرتويسل "هزت الأرض".