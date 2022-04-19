أبقى البنك المركزي الاندونيسي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى يبلغ 5ر3% ، وذلك دون تغيير وفقا لتوقعات الاقتصاديين الـ29 الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء .

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك بيري وارجيو القول إن البنك المركزي خفض أيضا من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي والمحلي.

وخفض البنك توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي من 4ر4% إلى 5ر3% حيث أن مشاكل سلاسل الامداد تزيد من الغموض في التجارة والأسواق العالمية .

كما خفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي من 7ر4% و5ر5% إلى 5ر4% و3ر5%.