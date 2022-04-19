يواصل المخرج أحمد الجندي عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الخمس الأخيرة من مسلسل "الكبير أوي 6"، الذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي الجندي من مونتاج جميع الحلقات مطلع الأسبوع المقبل، بعدما انتهى يوم الخميس الماضي من تصوير جميع مشاهد المسلسل.

وكان فريق عمل المسلسل قد احتفل مؤخرا بانتهاء التصوير، بحضور مجموعة كبيرة من صناعه وأبطاله، من بينهم المخرج أحمد الجندي، والفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد فرج التي أدت شخصية "مربوحة" ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، وحسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.