أعلن مغني الراب الأميركي الشهير كندريك لامار أن ألبوماً جديداً له سيُطرح في 13 أيار/مايو، وهو يأتي بعد خمس سنوات من صدور "دام" (DAMN) وحصوله على جائزة بوليتزر، مما جعل لامار أول فنان هيب هوب يفوز بها.

ووردَ الإعلان عن الألبوم الجديد في ردّ من حساب لامار على تويتر على رسالة تفيد بأنه سيعتزل. وتضمن الرد رابطاً يأخذ المستخدم إلى موقع لامار الإلكتروني oklama.com، وفيه يظهر ملف جديد أسود يتضمن في داخله رسالة تعلن عن عنوان الألبوم وهو Mr Morale & The Big Steppers، وتشير إلى أنه سيصدر في 13 أيار/مايو 2022.

ويُعتبر كندريك لامار المولود في مدينة كومبتون الفقيرة بضواحي لوس أنجليس أحد أفضل مغني الراب على الإطلاق، إذ أن كلمات أغنياته تتناول العنصرية والعنف وغياب العدالة الاجتماعية، ويجمع أسلوبه موسيقى الجاز والكلمات المنطوقة.

وحققت ألبومات لامار السابقة نجاحاً واسعاً، ونال "دام" الصادر عام 2017 جائزة بوليتزر العريقة في فئة الموسيقى، وكانت وقتها المرة الأولى التي تذهب هذه المكافأة لأحد فناني الهيب هوب والموسيقى الشعبية الحديثة إجمالاً.

بعد ذلك، كانت بعض أغنيات فيلم البطل الخارق الأسود "بلاك بانثر" من توقيعه.

وسبق للفنان البالغ 30 عاما أن فاز ب 14 جائزة غرامي، أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية، أحدثها هذه السنة إذ نال جائزة أفضل أداء في موسيقى الراب عن أغنية "فاميلي تايز" مع ابن عمه بيبي كيم.