افتُتحت حديقة النباتات الوطنية الصينية رسميا في بكين ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة الوطنية للغابات والمراعي في الصين.

وتم بناء الحديقة على مساحة مخططة تبلغ 600 هكتار، حيث بنيت على أساس معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وحديقة بكين النباتية.

وتحتوي حديقة النباتات الوطنية الصينية على أكثر من 30 ألف نوع من النباتات و5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس.

وقالت الهيئة إن الحديقة المذكورة هي قاعدة وطنية لحماية التنوع النباتي، ورمز مهم لمستوى التنمية المستدامة في البلاد.

ومن أجل تعزيز حماية التنوع البيولوجي، تعمل الصين على تسريع بناء نظام للحدائق النباتية الوطنية في أماكن مثل بكين وقوانجتشو.

ووافق مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) على إنشاء حديقة النباتات الوطنية ببكين في كانون الاول/ديسمبر من عام .