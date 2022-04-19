دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى إلى عقد قمة دولية رقمية جديدة عن جائحة كورونا في أيار/مايو المقبل.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر في واشنطن عن دعوة زعماء دول وأعضاء من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص إلى إبرام التزامات جديدة لتطعيم العالم.

يذكر أن الدول المضيفة للقمة المزمع عقدها في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل هي بليز واندونيسيا والسنغال بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأضاف البيان أن ظهور متحورات جديدة مثل أوميكرون أكد ضرورة وضع استراتيجية للمكافحة العالمية لكورونا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا في ايلول/سبتمبر الماضي إلى قمة رقمية عن جائحة كورونا، وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى تعهدت في تلك القمة بتقديم مزيد من التبرعات بلقاحات كورونا.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفيروس.