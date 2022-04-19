ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات إلى أكثر من 8 دولارات للبوشل الواحد (5ر14 كيلوجرام) وذلك لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، في ظل اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وزيادة الطلب على الإنتاج الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأسعار لم تصل إلى مستوى 8 دولارات للبوشل منذ أيلول/سبتمبر 2012، بعد موجة الجفاف والحر الكارثية التي ضربت المحصول في الغرب الأوسط الأمريكي, وفي ذلك العام وصل سعر البوشل إلى 49ر8 دولار.

وتضررت النظرة المستقبلية لإمدادات الذرة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب نشاط الزراعة وحركة التجارة في المنطقة المسؤولة عن نحو 20% من إمدادات الذرة في السوق العالمية. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأسمدة بشدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مما أدى إلى تعثر نشاط الزراعة في الولايات المتحدة.

واستمر ارتفاع الطلب على الذرة الأمريكية حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات الذرة الأمريكية إلى الصين تجاوزت المليون طن للأسبوع الثاني على التوالي.