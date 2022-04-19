كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" ينوي بيع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريقه الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف رغم تجديد عقده.

ورجحت الصحيفة أن يعود أومتيتي لناديه السابق ليون، بعد أن أصبحت تكلفته أقل من ذي قبل.. لافتة إلى أنه يتمتع باللياقة البدنية اللازمة الآن، بعد تعافيه من الإصابات الأخيرة والتي تسببت في عدم مشاركته مع برشلونة بصفة مستمرة.

وأشارت إلى أن أومتيتي يريد الاستمرار والنجاح مع برشلونة، لكن لن يكون له مكان مع انضمام كريستنسن في الصيف، وخروجه من حسابات المدرب هيرنانديز تشافي.

وكان اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي قد وافق على تجديد عقده في يناير الماضي حتى 2026، وتخفيض راتبه السنوي.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني، كان قد أصدر بيانا رسميا في يناير الماضي بشأن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي الذي عانى من كسر في مشط القدم، وعلى إثره تطلب الأمر إجراء جراحة للمدافع الفرنسي الدولي