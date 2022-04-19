أظهر مسح جديد أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن الأسر الأمريكية تتوقع أن ترتفع أسعار المساكن والإيجارات بشكل حاد هذا العام وأن المستأجرين يرون فرصهم لتملك مسكن تتلاشى سريعا.

وأشار المسح، إلى أن أسعار المساكن من المتوقع أن ترتفع سبعة بالمئة في العام القادم، لكن متوسط الزيادة السنوية من المتوقع أن يبلغ 2.2 بالمئة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة مع توقعات بتزايد فوائد القروض العقارية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ترتفع إيجارات المساكن بخطى أسرع لتقفز 11.5 بالمئة على مدار الاثني عشر شهرا القادمة وأن تزيد بنسبة 5.2 بالمئة في المتوسط كل عام على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال الأشخاص الذين شملهم المسح إنهم يرون احتمالا بنسبة 43.3 في المئة فقط لتملك مسكن، انخفاضا من 51.6 بالمئة في 2021، وهي أدنى قراءة منذ بدأ إجراء المسح في عام 2014 .