لقي قائد طائرة خفيفة حتفه بعد تحطم طائرته في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار كونابارابران /نحو 500 كيلومتر شمال غرب سيدني/ يوم الاثنين بعد تقارير عن وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن أحد المواطنين حاول مساعدة الطيار والراكب الوحيد، وأخرجه من الطائرة وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول الشرطة والمسعفين.

ومع ذلك ، توفي الرجل / 57 عاما / والذي لم يتم التعرف عليه بعد ، في مكان الحادث.

وجرى إبلاغ الشرطة بأن الطائرة الخفيفة من طراز "سيسنا 172" غادرت المطار نفسه في وقت سابق من ذلك اليوم.

ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في أسباب الحادث.