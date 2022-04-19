دعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي وملالا يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى مزيد من الاستثمار في تعليم الفتيات.

وقالت جورجيفا في بداية اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "إذا أردنا إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. علينا أن نقوم بالاستثمارات الصحيحة" .

وأضافت : "إذا كنت تريد أن يكون النمو أعلى، وإذا كنت تريد زيادة إيرادات ميزانيتك، يرجى تعليم الفتيات، وتمكين المرأة".

ويحضر الاجتماع السنوي في واشنطن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وغيرهم من ممثلي القطاعين المالي والإنمائي العالميين.