أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الباكستاني أن صادرات السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 92ر18% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت صحيفة ذا نيشن الباكستانية عن المكتب القول إن قيمة الصادرات خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 حتى آذار/مارس 2022 بلغت 3 ملايين و961 ألفا و 396دولار، مقارنة بـ 3 ملايين و 331 ألفا و257 دولار خلال نفس الفترة من تموز/يوليو 2020 حتى آذار/مارس .2021

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات السلع الغذائية على أساس سنوي بنسبة 22ر10% خلال آذار/مارس 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات خلال آذار/مارس الماضي 466ر526 مليون دولار.

وارتفعت صادرات السلع الغذائية على أساس شهري بنسبة 96ر8% فى آذار/مارس الماضي.

وارتفع حجم الصادرات خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 إلى آذار/مارس 2022 بنسبة 67ر24% .