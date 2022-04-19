قال مسؤولون إن فرق الانقاذ في الفلبين سوف تقلص عمليات البحث عن أكثر من 100 شخص مفقودين في الانهيارات الأرضية، حيث سوف تعلق العمليات في جميع الأماكن ما عدا موقع واحد.

وتسببت الانهيارات الأرضية في تدمير مجتمعات محلية في مدينة بايباي وبلدة ابويوج في إقليم ليتي، على بعد 599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا، أحد الأقاليم التي ضربها إعصار ميجي الاسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن ما لا يقل عن 156 شخصا لقوا حتفهم في انهيارات ليتي، في حين لقى 19 شخصا حتفهم بسبب الفيضانات وحوادث أخرى في مناطق أخرى.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على هبوب العاصفة، ما زال هناك 101 شخص في أبويوج و 69 شخصا في بايباي في عداد المفقودين، وفقا لما قاله لورد بيرون، المدير الإقليمي لمكتب الدفاع المدني.

وأضاف أن السلطات قررت وقف عمليات البحث في بلدة أبويوج، في حين سوف يستمر رجال الانقاذ في عملهم في موقع واحد بمدينة بايباي.

وقال" عمليات البحث والانقاذ والانتشال سوف تستمر اليوم، ولكنه سوف يكون اليوم الأخير في أبويوج". وأضاف" في بايباي، سوف يتم إنهاء عمليات البحث والانقاذ في موقعين، ولكن سوف تستمر في كاتاجنوس".

وأشار إلى أن كاتاجنوس هى القرية التي وقع بها الانهيار الأرضي الرئيسي.

ويأتي قرار تقليص عمليات البحث في ظل تحذيرات من جانب الخبراء باحتمالية وقوع انهيارات أرضية ثانوية، مما يعرض حياة رجال الانقاذ للخطر.