اعتبر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسل فراتسشر، زيادة الأجور حاليا "أمرا ضروريا للغاية" لموازنة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وقال فراتسشر في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية إن هذا مهم أيضا "حتى يمكن الحفاظ على الاستهلاك، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فستواجه الشركات صعوبات، وسترتفع البطالة، وبعد ذلك سننتهي في دوامة من تراجع النمو وارتفاع التضخم".

وفي ضوء التضخم المرتفع، طالب فراتسشر الساسة بتقديم دعم للمواطنين بطريقة مستهدفة، مشيرا إلى أنهم في بعض الحالات فعلوا ذلك بالفعل، على سبيل المثال عبر إقرار بدل طاقة قدره 300 يورو لكل موظف، وقال: "هذه خطوة جيدة".

وفي المقابل، أكد فراتسشر أنه من الخطأ انتهاج "إجراءات شعبوية" مثل كبح أسعار الوقود، موضحا أن مثل هذا الدعم لشراء البنزين يأتي بنتائج عكسية، حيث "لا يقلل من استهلاك مصادر الطاقة، ولكنه يلقي في النهاية بجزء كبير من هذه الأموال في حلق شركات النفط".

وطالب فراتسشر بإعادة التفكير في المعاملات التجارية مع الدول على خلفية الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل التوريد، وقال: "حتى الآن لدينا عولمة نغفل خلالها تماما طبيعة البلد الذي نتاجر معه، فلم نكن نهتم إلا بالتكاليف والكفاءة"، موضحا أنه يجب أن تصبح العولمة الآن أكثر ذكاء وقدرة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المهم توزيع الإنتاج دوليا على مواقع أكثر و "ربما زيادة الإنتاج في أوروبا مجددا".