أعرب الفنان المصري تامر هجرس عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في مسلسل "أحلام سعيدة"، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني لهذا العام.

وقال الفنان تامر هجرس- في تصريح صحفي، إنني "سعيد للغاية بردود الأفعال عن مسلسل أحلام سعيدة" بشكل عام التي فاقت توقعاتي، فلم أكن أتخيل ردود الأفعال الرائعة عن دوري في العمل، ورواد السوشيال ميديا الذين لا يكفون عن التعليق على قصة الحب بين "طارق وشيرين".

وأضاف: "سعدت بتكرار تعاوني مع النجمة يسرا، للمرة الرابعة، بعد مسلسلي "خاص جدا" و"شربات لوز"، وفيلم "ما تيجي نرقص" للمخرجة إيناس الدغيدي، كما سعدت بالتعاون مع الفنانة الموهوبة غادة عادل.

وأشار إلى أن مسلسل "أحلام سعيدة" يعتبر العمل الدرامي الوحيد في الماراثون الرمضاني، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت كوميدي" متميز، حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مي كساب) وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، تامر هجرس، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، وعفاف مصطفى.

وكانت آخر مشاركات تامر هجرس الفنية، في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم فى رمضان 2019.