قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين لن تقاطع بشكل تلقائي اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقررة في واشنطن خلال الأسبوع الحالي، إذا حضرها مسؤولون روس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية القول إن يلين ستتجنب حضور بعض الجلسات التي يشارك فيها مسؤولون روس، في حين ستشارك في الجلسات الأخرى التي تركز على التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات للصحفيين،أ إن يلين لا تريد أن يؤدي حضور المسؤولون الروس إلى توقف أمريكا وحلفائها عن العمل في إطار اجتماعات مجموعة العشرين.

كانت يلين قد صرحت في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن المسؤولين الأمريكيين لن يشاركوا في اجتماعات مجموعة الدول العشرين خلال العام الحالي، التي تشارك فيها روسيا، لكنها لم توضح، ما هي الجلسات التي يمكن أن تشارك فيها بحضور الروس.

وتابع المسؤول الأمريكي إن وزيرة المالية قد تشارك في اجتماعات عبر الإنترنت.

يذكر أن يلين ونائبها ويلي أديميو سيشاركان في عدة اجتماعات خلال الأسبوع الحالي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.