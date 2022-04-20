twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المخيزيم والغانم الأربعاء 2022/4/20 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2122 A+ A- استمع الشيخ فواز الخالد والشيخ مبارك فواز الخالد يهنئان المعرس حمد ووالده عبدالعزيز المخيزيم ووالد العروس باسل الغانم وعمها عادل الغانمالمعرس حمد عبدالعزيز المخيزيم5- ضرار الغانم متوسطا والد العروس باسل الغانم وعمها عادل الغانمد.خالد المذكور مع المعرس حمد المخيزيم وعم العروس عادل الغانمصالح الفضالة متوسطا عادل الغانم ود.خالد المذكورخالد عبدالمحسن المخيزيم ومحمد حسين الأنبعي ومحمد عبدالمحسن المخيزيمعمر الزايد وأسامة الأنصاري والشيخ خليفة فيصل الصباح وبدر الوقيان يباركونعبدالعزيز المخيزيم وولداه المعرس حمد المخيزيم وخلف المخيزيمأحمد عادل الغانم وناصر عادل الغانم وباسل يعقوب الغانم وعادل يعقوب الغانم والمعرس حمد عبدالعزيز المخيزيم وجاسم يعقوب الغانم ومرزوق عادل الغانمعبدالوهاب العنزي وفهد الشايع يهنئانعم المعرس محمد المخيزيم مباركاعبدالرزاق مساعد العبدالجليل وولداه عبدالعزيز ومساعد مع جدهما عبدالعزيز المخيزيم وخالهما المعرس حمد المخيزيمفضالة الفضالة وناصر الفضالةراشد الراشد وناصر الفضالة وحسن الفضالة يباركونعبدالعزيز المخيزيم والشيخ مبارك فواز الخالد الصباحالمعرس حمد عبدالعزيز المخيزيم متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةخالد سعيد الرفاعي وعبدالرزاق مساعد العبدالجليلالمعرس حمد المخيزيم متوسطا والد العروس وخالها خالد سعيد الرفاعيباسل الغانم وعادل الغانم والمعرس حمد المخيزيم وشقيقه خالد المخيزيم وناصر لؤي الخرافي ووالد المعرس عبدالعزيز المخيزيمالمعرس مع عميه طارق المخيزيم ومحمد المخيزيمجمع من المهنئين في ديوان المخيزيم احتفل عبدالعزيز خالد المخيزيم بزفاف نجله حمد على كريمة باسل يعقوب الغانم بحضور جمع من الشيوخ والـشخـصـيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.