احتفل عبدالعزيز خالد المخيزيم بزفاف نجله حمد على كريمة باسل يعقوب الغانم بحضور جمع من الشيوخ والـشخـصـيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.