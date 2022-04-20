

في إطار البرنامج الاجتماعي الذي دشنه البنك التجاري الكويتي لرعاية ومساندة الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تقوم على تنظيمها محافظات الكويت والهادفة بدورها إلى توفير كل سبل الرعاية والدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، وانطلاقا من حرص محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على رعاية الفئات الجديرة بالاهتمام والمساندة، الأمر الذي ينسجم تماما مع توجهات البنك التجاري واهتمامه الدائم بذوي الهمم ومتحدي الإعاقة والمسنين، قام البنك بتقديم الدعم لمحافظة الأحمدي وذلك بتزويد قسم الخدمة المتنقلة بالإدارة بـ «كرسي الانسانية»، وهو أحد الاختراعات الكويتية التي من شأنها التسهيل على المسنين القيام بالعديد من الأعمال الحياتية والتحرك بسهولة تامة.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي، أماني الورع: نسعى في البنك التجاري الكويتي دوما إلى إرساء مفاهيم جديدة للمسؤولية الاجتماعية من خلال التلاحم والتكاتف والدعم لرعاية المسنين.