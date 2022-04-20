طارق عرابي



قال رئيس مجلس إدارة شركة طفل المستقبل وائل الخالد، إن المجموعة مرت بفترة عصيبة خلال عامي 2020 و2021، وذلك عقب انتشار وباء كورونا وما تبعها من أحداث أدت إلى تطبيق الحكومة لحزمة من القرارات الاحترازية كان أهمها إغلاق النشاط الترفيهي اعتبارا من 11 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2021.



وأضاف خلال الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021، والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 68.25%، أن مجلس الإدارة اتخذ إجراءات احترازية خلال فترة توقف النشاط الترفيهي للمحافظة على الوضع المالي، تمثلت بتخفيض الالتزامات المالية وإعادة جدولة التسهيلات الائتمانية القائمة حفاظا على التدفقات النقدية.



وتابع الخالد يقول إن المجلس قام كذلك بإعادة هيكلة الشركة، في خطوة تهدف للحفاظ على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي الآمن في الصالات المغلقة والمدينة المائية، وذلك رغم التحديات التي واجهتها منذ بدء الجائحة وما أعقبها من تأثير على الاقتصاد العام.



واستعرض الخالد الخطط المستقبلية للشركة، فقال إن الإدارة التنفيذية قامت بإعداد خطط جديدة لاستئناف نشاطها، وذلك من خلال العمل على إعداد التصاميم وطلب الألعاب اللازمة لتطوير فرع «كارتون نت وورك»، خاصة بعد تجديد اتفاقية امتياز العلامة التجارية لمدة 10 سنوات، متوقعا افتتاح الفرع الجديد لـ «كارتون نت وورك» خلال الربع الثاني من 2022.



وكانت عمومية «طفل المستقبل» قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن 2021، كما وافقت على إطفاء الخسائر المرحلية البالغة 5.5 ملايين دينار عن طريق الاحتياطيات، فيما تم تأجيل الجمعية غير العادية إلى 27 ابريل الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث من المقرر أن تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، وإضافة نشاط بيع وشراء أسهم الشركة، كما وافقت على استقالة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد ضم كلا من (وائل الخالد، خالد الخالد، طلال المشعان، أحمد الخالد، أحمد وائل الخالد، وخالد وائل الخالد (احتياط).