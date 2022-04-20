القاهرة - سامي عبدالتفاح



بدأ لاعبو فريق الأهلي المصري تدريباتهم في الدار البيضاء، بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى استعدادا لمباراة الإياب ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام الرجاء البيضاوي الجمعة المقبل، وهي المباراة التي ستقام في الثانية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة صباح السبت بتوقيت الكويت.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت أمس الى الدار البيضاء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وبمرافقة كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي للبعثة، إضافة الى ابرز الغائبين عن مباراة الذهاب، اللاعب التونسي على معلول الذي ينفذ برنامجا تأهيليا مكثفا، ليكون موجودا ضمن التشكيل الأساسي في لقاء الجمعة.



وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب 2/1.



وتحسبا لتحقيق الأجواء الجيدة قبل المباراة، رفعت ادارة الأهلي خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، محذرة من الأجواء التحفيزية ضد بعثة الأهلي في الدار البيضاء، ومؤكدا على قوة العلاقة بين الناديين، وان بعثة الرجاء لاقت كل الترحيب في القاهرة.