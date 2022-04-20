بيروت - ناجي شربل



أحرز العهد رسميا بطولة الدوري العام اللبناني الـ 62 قبل نهايته بـ 3 جولات بالفوز على مضيفه التضامن صور برباعية نظيفة، فيما خسر مطارده المباشر فريق البرج أمام ضيفه الأنصار بثنائية بيضاء ليرتفع الفارق بينهما إلى 10 نقاط.



فعلى ملعب صور البلدي، افتتح التونسي أحمد العكايشي التسجيل للعهد من ضربة جزاء وأضاف كل من حسين منذر وحسن سرور واحمد زريق 3 أهداف أخرى للأصفر الذي توج بلقبه الثامن معادلا رقم النجمة، علما ان الأنصار يحمل الرقم القياسي بـ 14 لقبا.



وكان العهد قد أحرز ثلاثة ألقاب تواليا بين 2017 و2019، قبل إلغاء مسابقة موسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا. ليعود هذا العام وينفرد بسجل نظيف من الخسارة بعد تراجعه الموسم الماضي لمصلحة الأنصار الذي حقق الثنائية. وسبق للعهد تحقيق لقبه الأول قبل 14 عاما على ملعب صور البلدي عينه، يوم فاز على التضامن 2-1 وتعادل النجمة والأنصار 2-2. إلى ذلك، قام النجمة بتعيين التونسي طارق جرايا مديرا فنيا خلفا للمدرب المستقيل موسى حجيج.