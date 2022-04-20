ليلى الشافعي



أعلنت عضو برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية فريق الأيادي الخضراء البيئي د.سامية السعيدان عن إقامة احتفالية القرقيعان بحضور مديرة إدارة المرأة والطفولة د.أماني الطبطبائي وتحت رعاية شركة صحي ومستدام KIM البيئي، وذلك في حديقة الشهيد عبدالوهاب العبدالرزاق في منطقة القادسية، مشيرة إلى أن الاحتفالية كانت لنشر الوعي الصحي وأهمية أن يكون القرقيعان صحيا مثل الفواكه الطازجة والمجففة والتمر والعسل والمكسرات والفشار والسمسمية واستبدال الحلوى بها، مؤكدة أهمية نشر كيفية استخدام الأكياس الصديقة للبيئة المتعددة الاستخدام بدلا من البلاستيكية.



وقالت السعيدان إنه تم تقديم دورة تدريبية على هامش الاحتفالية قدمها الباحث في الطاقة الشمسية ومؤسس فريق الأيادي الخضراء البيئي فلاح العازمي عرف خلالها بأهمية استخدام فوانيس وإضاءات الطاقة الشمسية KIM في حياتنا. وفي نهاية الحفل تم تسليم الحضور هدايا من الشركة وتكريم المشاركين.



وأكد العازمي أهمية استخدام الطاقة الشمسية في جميع مجالات الحياة، لأنها طاقة موجودة ومهدرة وهي غير مكلفة وصديقة للبيئة، كما شرح مجالات استخدام الطاقة وكيفية استخدامها. وبين طرق استخدام فوانيس رمضان والإضاءات في ليالي رمضان بالطاقة الشمسية بدلا من استخدام الطرق المكلفة التي تسبب نفايات للبيئة.



ووجه رسالة للطفل وولي الأمر بأهمية استخدام الطاقة النظيفة بدلا من زيادة النفايات التي يصعب إعادة تدويرها، وتسبب تلوثا للبيئة. وأكد على التوعية باستخدام حقائب صديقة للبيئة متعددة الاستخدام للقرقيعان.