78.9 مليون دينار تداول.. استحوذ «بيتك» على 14 مليوناً منها

شريف حمدي



تفاعلت البورصة امس مع عاملين ايجابيين، الأول بدء مرحلة الكشف عن النتائج المالية للربع الأول من 2022، والتي تبدو مبشرة بإعلان بنك الكويت الوطني عن نمو ارباحه بنسبة 38.3% بإجمالي 116.5 مليون دينار، كذلك نمو ارباح بنك بوبيان بنسبة 34% بإجمالي 16 مليون دينار.



اما العامل الثاني، فيتمثل في عودة سعر برميل النفط الكويتي للارتفاع بنسبة 2.3% ليصل إلى 113 دولارا للبرميل، حيث يعد ارتفاع سعر النفط الكويتي من أهم العوامل التي تدفع سوق الأسهم في الاتجاه الصاعد.



وبنهاية جلسة امس، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.7% بإضافة 328 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 48.757 مليار دينار ارتفاعا من 48.429 مليارا أول من امس، ومن أهم اسباب ارتفاع القيمة السوقية في الوقت الحالي ما تشهده اسعار الأسهم القيادية قفزات سعرية لافتة جراء الإقبال اللافت عليها.



وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 12.3% بمحصلة 78.9 مليون دينار ارتفاعا من 70.2 مليون دينار اول من امس، وتركزت السيولة حول اسهم بيتك الذي جاء بالصدارة بـ14 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ6.8 ملايين دينار، ثم سهم اجيليتي بـ6.7 ملايين دينار، وسهم صناعات بـ6.1 ملايين دينار، وسهم زين بـ4.3 ملايين دينار، وجميع هذه الأسهم حققت ارتفاعات سعرية في جلسة امس.



كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 17.2% بتداول 238 مليون سهم مقارنة مع 203 ملايين سهم تم تداولها اول من امس، وارتفعت اسعار 71 سهما، وانخفضت اسعار 47 سهما، واستقرت اسعار 14 سهما، فيما لم يجر التداول على اسهم 28 شركة.



قطاعيا، ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 7 قطاعات تصدرها «صناعية» بـ3.07%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها «الطاقة» بنسبة 1.7%، واستقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.



وارتفع مؤشر السوق الأول بـ87.9 نقطة بنسبة 0.97% ليصل إلى 9182 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% بخسارة 21.7 نقطة ليصل إلى 6452 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% بمكاسب 55.6 نقطة ليصل إلى 8288 نقطة.