فاجأت زيزي عادل، المطربة المصرية ونجمة برنامج «ستار أكاديمي»، جمهورها امس بإعلان اعتزالها الغناء والفن، ونشرت فيديو على حسابها بانستغرام، كشفت فيه عن تفاصيل قرارها باعتزال الغناء وأسباب اتخاذها ذلك القرار.



ونشرت المطربة زيزي عادل امس فيديو على حسابها بانستغرام أعلنت فيه قرار اعتزالها الغناء وعلقت عليه قائلة: «قرار الاعتزال»، وكشفت في الفيديو عن تفاصيل قرار اعتزالها الغناء، وقالت إنها تعتبر اعتزالها أهم خبر في حياتها وأجمل خبر كذلك، مشيرة إلى انها اتخذت القرار منذ فترة لكنها أجلت الإعلان عنه لأنها كانت تريد الحديث مع نفسها في البداية ومع المحيطين بها قبل إعلان القرار، وكشفت عن تلقيها دعما وتشجيعا كبيرا من أصدقائها بعد إعلانها قرار اعتزال الغناء.