محمد الجلاهمة



اقتيدت وافدة آسيوية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لإجراء التحقيقات معها في قضية جلب مواد مخدرة من خارج البلاد بقصد الاتجار، فيما زعمت الوافدة الآسيوية أنها لا تعلم عن الماريغوانا المخدرة شيئا وان المضبوط بحوزتها قام احد مواطنيها بتسليمها اليها حتى توصلها لشخص سيتواصل معها، وذكرت الوافدة انها لم تتقاض اي مقابل جراء حمل هذه المخدرات، وان الشخص الذي سلمها الماريغوانا يمت لها بصلة قرابة ولم تشك به.



وبحسب مصدر جمركي، فإن رجال جمرك مطار الكويت ولدى وصول وافدة آسيوية من موطنها تم الاشتباه بها حيث بدا عليها الارتباك، وعليه تم وضع حقائبها على أجهزة التفتيش وأظهرت ان هناك لفافة يرجح ان بها مخدرات، وبإعادة التفتيش تم العثور على كيلو من مخدر الماريغوانا.